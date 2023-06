Lumos Maxima! Nieuwe 'Harry Potter'-game komt op 27 juni naar België

Muziek "Life in plastic, it's fantastic!" Dit is de nieuwe versie van 'Barbie Girl' door Nicki Minaj en Ice Spice

“I’m a Barbie girl, in a Barbie world”, die lyrics roepen bij velen een nostalgisch gevoel op. Met de oorwurm ‘Barbie Girl’ had popsensatie Aqua een wereldhit beet in 1997, maar voor de release van de nieuwe film ‘Barbie’ steken Nicki Minaj en Ice Spice het nummer in een nieuw jasje.