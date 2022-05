Lukas Dhont wint ‘Grand Prix’ op festival van Cannes, ook Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch vallen in de prijzen

Film Langver­wach­te vervolg­film ‘Avatar: The Way of Water’ krijgt eindelijk een eerste teaser

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar ondertussen komt er eindelijk schot in de zaak. Vorige week maakte regisseur James Cameron de titel en releasedatum van het vervolg op ‘Avatar’ bekend. Op dinsdag werden we dan weer getrakteerd op de eerste beelden van ‘Avatar: The Way of Water’.

10 mei