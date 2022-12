Lukas Dhont weer stapje dichter bij Oscar: ‘Close’ haalt shortlist in categorie ‘Beste internationale film’

FilmLukas Dhont (31) is weer een stapje dichter bij z'n Oscar-droom. ‘Close’, de tweede langspeler van de Gentenaar, heeft de shortlist gehaald in de categorie ‘Beste internationale film’. Of de prent ook een definitieve nominatie binnenhaalt, wordt duidelijk op 24 januari.

KIJK. Dit is de trailer van het ontroerende ‘Close’:

Dat ‘Close’ de shortlist van de Oscars haalt, is geen verrassing. De hartverscheurende film over de bijzondere vriendschap tussen twee tieners sleepte de voorbije maanden al heel wat prestigieuze prijzen in de wacht. De zegetocht begon dit jaar met de Grand Prix op het filmfestival in Cannes, nadien volgden nog awards in onder meer Chicago en de Hamptons. De prent maakt ook kans op een Golden Globe in de categorie ‘Beste niet-Engelstalige film’.

Dhont voerde de voorbije maanden bovendien uitgebreid promotie in de Verenigde Staten, in de hoop z'n film zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij stemgerechtigden voor de Oscars. “’Close’ wordt er erg goed onthaald", vertelde de regisseur ons eerder. “Als ik het vergelijk met m’n vorige film ‘Girl’ - die in 2019 onze Belgische inzending voor de Oscars was, maar naast een nominatie greep - zijn de reacties nu veel enthousiaster. Hopelijk kunnen we die positieve buzz nog even vasthouden, want de prijzen worden pas in maart uitgedeeld.”

24 januari

In totaal zijn er nog vijftien langspelers in de running om de Oscar voor ‘Beste internationale film’ in de wacht te slepen. In de komende weken wordt er dan ook onvermoeid verder campagne gevoerd, met vertoningen voor AMPAS-leden en “tastemakers” in onder meer Los Angeles en New York. De film is daarnaast ook beschikbaar op The Academy Screening Room, het online platform waar leden exclusief toegang tot hebben. Tijdens de volgende weken worden alle leden uitgenodigd om uit de vijftien geselecteerde titels vijf films te nomineren die dan strijden voor de Academy Award voor Beste Internationale Speelfilm. Op 24 januari worden de nominaties bekendgemaakt. De ceremonie zelf vindt pas plaats op 12 maart.

Het is van 2013 geleden dat een Vlaamse speelfilm een nominatie voor de Oscars in de wacht kon slepen. Toen was de eer weggelegd voor ‘The Broken Circle Breakdown’. Eerder slaagden ook ‘Rundskop’ (2011), ‘Iedereen beroemd!’ (2000) en ‘Daens’ (1992) hier in. ‘Een Griekse tragedie’ (1985), een korte animatiefilm, van Nicole Van Goethem is tot op vandaag wel de enige titel die het felbegeerde gouden beeldje ooit al mee naar België mocht nemen.

Lees ook: