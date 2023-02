Lukas Dhont vertrekt vandaag naar Hollywood voor de Oscars: “Ensor in m’n valies als geluksbrenger”

FilmZijn dankbaarheid hebben ze tot in Hollywood gevoeld. Zes Ensors voor zijn ‘Close’, zes keer in tranen van ontroering. “Het is geschift, ik ben zó trots”, reageert Lukas Dhont (31) die vandaag naar Los Angeles vertrekt. “Nog vijf weken screenings organiseren en dan is het zover. We gaan die Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ wínnen!”

Van New York naar Oostende, enkele dagen weg uit het drukke campagne voeren voor zijn Oscarnominatie. En dan zomaar even zes Ensors winnen. “Crazy. Echt. Ik ben megamegatrots”, sprak Dhont. De grote favoriet op de dertiende editie van de film- en tv-prijzen, die zaterdag werden uitgereikt in het Kursaal Oostende, verzilverde zijn nominaties voor ‘beste film’, ‘beste regie’, ‘beste scenario’, ‘beste acteerprestatie in een hoofdrol’ voor Eden Dambrine, ‘beste D.O.P.’ en ‘beste geluid’.

KIJK. Topfavoriet ‘Close' is de grote winaar bij de Ensors 2023

“Ik weet nog niet eens waar ik die Ensors allemaal moet zetten”, lacht Lukas. “Mijn leven ligt sinds vijf maanden een klein beetje overhoop. Ik ben amper in België geweest door het campagne voeren in Amerika. Je steekt daar zo veel energie in dat je een beetje in een roes zit. Het is daarom zo fijn om dit weekend nu in Vlaanderen te zijn, even terug die voetjes op de grond. Mijn mama in de zaal, en mijn lief (Davy Parmentier, creatief directeur van VTM, red.): dat doet deugd”, vertelt Lukas. “Hij heeft me al keilang moeten missen, en nu vertrek ik wéér voor vijf weken.”

Vandaag dus, met als eindbestemming Hollywood waar op 12 maart de Oscaruitreiking plaatsvindt. “En tussenin vlieg ik op en neer naar New York om zoveel mogelijk pers te woord te staan in beide territoria en er ‘Close’ zoveel mogelijk te tonen op screenings”, duidt Lukas. Nog vijf weken in de laatste rechte lijn. “’Close’ is sinds vier dagen in de Amerikaanse bioscoop te zien en onze distributeur daar, A24, is zeer lovend over het openingsweekend. De exacte bioscoopcijfers krijg ik pas over enkele dagen”, zegt Lukas. “Máár ik heb dus al wel een berichtje gehad van Austin Butler (genomineerd voor de Oscar ‘beste mannelijke hoofdrol’ in ‘Elvis’, red.). Hij heeft ‘Close’ gezien en stuurde dat hij van de film houdt. Net zoals Kaia Gerber (actrice en dochter van topmodel Cindy Crawford, red.), en Cate Blanchett die enkele weken geleden al fan was. Da’s wel heel bijzonder om van zo’n mensen zulke berichtjes te krijgen.”

KIJK. ‘Close' vertelt het verhaal van twee jonge vrienden

En dan nu... die Oscar voor ‘beste buitenlandse film’ mee naar België brengen. “We gaan winnen, ja gij! We geloven er allemaal keihard in en dat is nodig om effectief te kunnen winnen”, zegt Lukas. “Ik zal één van de Ensors in mijn valies steken, als geluksbrenger.”

KIJK. Lukas Dhont haalt Oscarnominatie binnen met ‘Close’

