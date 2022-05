Lukas Dhont stelt tweede film ‘Close’ voor: “Na het filmfestival enkele dagen ingepland om op adem te komen”

FILMHij was in 2018 met z’n debuut ‘Girl’ dé revelatie in Cannes, en vier jaar later stunt Lukas Dhont (31) er opnieuw. De Gentse regisseur stelde gisteren z’n tweede langspeler ‘Close’ voor, en is daarmee een te duchten kandidaat voor de Gouden Palm. “Ik sta als benjamin tussen de grote kleppers. Als ik daaraan denk, word ik zenuwachtig.”