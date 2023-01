Lukas Dhont haalt Oscarnominatie binnen met ‘Close’: “Kinderdroom die werkelijkheid wordt”

FilmHet is Lukas Dhont (31) gelukt om een Oscarnominatie in de wacht te slepen. Zijn tweede langspeler ‘Close’ maakt kans op een beeldje in de categorie ‘Beste buitenlandse film’.

“De Oscars zijn altijd het decor geweest van m’n kinderdromen”, zegt Lukas in een eerste reactie. “Ik was die persoon die in de badkamer met een shampoofles speeches oefende. Ook al veranderen je dromen wat als je volwassen wordt, toch is het altijd bijzonder als je zo dicht komt bij de dromen van toen je jong was. Toen ik het nieuws vernam ben ik dan ook in de lucht gesprongen in de hotellobby. We zijn hier de laatste weken en maanden alles voor aan het geven. Wanneer het dan effectief lukt, doet het natuurlijk deugd.”

Buzz

Dhont voerde de voorbije weken uitvoerig campagne in de Verenigde Staten om de nominatie binnen te rijven en die heeft duidelijk vruchten afgeworpen. “We proberen de buzz rond de film zo hoog mogelijk te houden door speciale Q&A’s te organiseren, en screenings door bekende regisseurs of acteurs die zich dan verbinden aan de film”, aldus de regisseur in december. “Onze Amerikaanse filmdistributeur, A24, pompt nu echt veel geld - hoeveel exact weet ik niet - in trailers, artwork en publicaties. Echt alles om ‘Close’ zo zichtbaar mogelijk te maken.”

Of Lukas Dhont effectief met een Oscar naar huis gaat, wordt duidelijk op 12 maart. Dan worden de prestigieuze filmprijzen uitgedeeld vanuit het Dolby Theatre in Hollywood, met talkshowpresentator Jimmy Kimmel als gastheer. De concurrentie is alvast niet mals, want ‘Close’ neemt het op tegenover onder andere de veelbekeken Duitse oorlogsprent ‘All Quiet on the Western Front’ en ‘Argentina, 1985'. Die laatste film sleepte onlangs de Golden Globe voor ‘Beste buitenlandse film’ in de wacht. Andere genomineerden zijn het Poolse ‘EO’ en het Ierse ‘The Quiet Girl’.

Verschillende filmprijzen

De reacties in de VS op ‘Close’ zijn wel erg lovend. “Iedereen die de film ziet, is gecharmeerd door de relatie tussen de twee jonge protagonisten (Eden Dambrine als Léo, Gustav De Waele als Rémi), en door het mededogen waarmee Lukas hun tragisch en aangrijpend verhaal vertelt”, klinkt het onder meer in vakblad ‘Variety’. “Bovendien is het onderwerp maatschappelijk en cultureel relevant. Én er is ook zijn lengte, met 105 minuten. Want hoe korter een film, hoe meer kiezers hem zullen zien.”

‘Close’ ging in mei 2022 in wereldpremière op het Festival van Cannes, waar de film bekroond werd met de Grand Prix du Jury. Sindsdien loopt het internationaal als een trein voor Dhonts tweede speelfilm, met tientallen internationale festivalselecties en verschillende filmprijzen. In de VS werd Close onder andere bekroond met de Prijs voor Beste Internationale Film van de National Board of Review en twee prijzen op het Chicago International Film Festival.

Uitzonderlijke prestatie

Het is nog maar de vijfde keer dat een Vlaamse productie een nominatie in de wacht kan slepen in de categorie ‘Beste buitenlandse film’. Eerder waren ‘The Broken Circle Breakdown’ (2013), ‘Rundskop’ (2011), ‘Iedereen beroemd!’ (2000) en ‘Daens’ (1992) genomineerd. Opvallend is dat producent Dirk Impens bij drie genomineerde films mee aan het roer zat: hij produceerde ‘Daens’, ‘The Broken Circle Breakdown’ en nu dus ook ‘Close’. Daarnaast konden ook drie Franstalige Belgische films in de loop der jaren een nominatie in de wacht slepen: ‘Paix sur les champs’ (1971), ‘Le maître de musique’ (1989) en ‘Farinelli’ (1995).

