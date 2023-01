Lukas Dhont grijpt net naast Golden Globe: “Nu duimen we nog meer om een Oscar binnen te halen”

Uiteraard zou goud de kers op taart geweest zijn, maar Dhont kan enkel sympathie opbrengen voor de Argentijnse winnaars. “‘Argentina, 1985' is een heel politieke film die cinematografisch zéér sterk is.” Of hij de bui vooraf al voelde hangen? “Het is maar een select groepje mensen dat stemt, de uitslag blijft tot op het einde een mysterie. We voelden wel veel enthousiasme toen ‘Close’ werd afgeroepen als genomineerde.”

En dan nu reikhalzend uitkijken naar dat andere beeldje, de Oscars. Die awardshow gaat door op 12 maart. “We duimen nu natuurlijk nog meer om een Oscar binnen te halen. Daar voeren we volop campagne voor”, aldus Lukas. “We organiseren heel veel screenings en doen ons best om zoveel mogelijk mensen te betrekken in die campagne.” Belangrijke en bekende namen waaronder ‘Moonlight’-regisseur Barry Jenkins en Joachim Trier schaarden zich intussen al achter ‘Close’. “Wat enkel een stap in de goede richting kan betekenen. Maar op het einde van de dag gaat het natuurlijk nog altijd over de film zélf, waar we heel sterk in geloven. Het is een film over een universeel thema: vriendschap, de kracht ervan, maar ook het verlies. Ik voel dat dat veel mensen raakt.” In een hogere versnelling leeft Dhont nu dus toe naar de Oscars. “We doen nog meer dan we al deden, laat ons hopen dat dat genoeg is.”