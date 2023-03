Lukas Dhont blijft in Oscarkansen van ‘Close’ geloven: “Tot op het allerlaatste moment”

Film 'Everything Everywhere All at Once' grote winnaar bij SAG Awards

De film ‘Everything Everywhere All at Once' heeft de belangrijkste prijs gewonnen bij de Screen Actors Guild (SAG) Awards, de prijzen die worden uitgereikt door de vereniging van Hollywoodacteurs. Dat evenement geldt als een belangrijke voorspeller voor succes bij de Oscars in maart. De film over een Chinees-Amerikaanse wasserette-eigenares die worstelt om haar belastingen te betalen, ging er ook vandoor met drie acteerprijzen.