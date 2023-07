Lookalike van ‘Barbie’-actrice Margot Robbie zorgt voor chaos in de straten van Londen

FILM “Als jij hem verraadt, dan snijd ik jouw strot door”: trailer van ‘WIL’, met Matteo Simoni in de hoofdrol, gelost

De officiële trailer van het Vlaams Oorlogsepos ‘WIL’ is gelost. Het is een verfilming van het gelijknamige boek van Jeroen Olyslaegers. De prent vertelt het verhaal van drie jonge mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog trachten te overleven in een bezette stad. Stef Aerts (35), Matteo Simoni (35) en Annelore Crollet (35) schitteren in de hoofdrollen. ‘WIL’ is vanaf 27 september 2023 in de Belgische zalen te zien.