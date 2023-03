LIVE. Pinocchio van Guillermo del Toro wint eerste Oscar van de avond

OscarsVanavond worden de Oscars voor de 95ste keer uitgereikt. Zal ‘All Quiet On The Western Front’ zoals verwacht de grote winnaar van de avond worden? En gaat ook België straks met een beeldje aan de haal? Volg hier alles live mee.

De awardshow gaat door in het Dolby Theatre in Hollywood. In tegenstelling tot vorig jaar worden alle beeldjes live tijdens de awardshow overhandigd. Jimmy Kimmel presenteert het spektakel voor de derde keer, en arriveerde op spectaculaire wijze op het podium. Hij landde er met een parachute, waarop hij de avond traditioneel inzetten met een grappige openingsmonoloog.

Will Smith zal dit jaar niet aanwezig zijn. Nadat hij komiek Chris Rock vorig jaar een klap had verkocht, werd de acteur voor tien jaar gebannen van de Oscars. “Denk er maar niet aan om hier vanavond geweld te plegen”, grapte Kimmel daarover. “Als je mij wil slaan, dan is er een strikt beleid: je krijgt dan de Oscar voor Beste Acteur, en mag een speech geven van 19 minuten lang. Je weet wel, hetzelfde als vorig jaar, dus."

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jimmy Kimmel arriveert met een parachute. © REUTERS

Opvallende winnaars

Guillermo del Toro won de Oscar voor Beste Animatiefilm dankzij de prent ‘Pinocchio’, dat maakt hem de eerste regisseur die ooit zowel een Oscar won voor Beste Film (‘The Shape of Water’) en Beste Animatiefilm.

Belgische inzending

Voor ons is het uiteraard vooral duimen voor ‘Close’, van Lukas Dhondt. De Belgische film maakt kans in de categorie ‘Beste Buitenlandse Film’. Het is de achtste keer dat een Belgische film genomineerd is voor de Oscar voor beste internationale film. Dat gebeurde voor het laatst in 2014 met ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix Van Groeningen, die de duimen moest leggen voor ‘La Grande Bellezza’ van Paolo Sorrentino. Dhont zou vannacht de eerste Belgische regisseur kunnen worden die een Oscar wint voor een langspeelfilm.

Topfavorieten

In totaal zijn er zondagnacht 23 Oscars te winnen. Met elf nominaties maakt ‘Everything Everywhere All at Once’ van Daniel Kwan en Daniel Scheinert, beter gekend als de Daniels, de meeste kans op een felbegeerd beeldje. In de eigenzinnige sciencefictionfilm komt de Chinees-Amerikaanse Evelyn, die een onsuccesvolle wasserette uitbaat en er maar niet in slaagt haar belastingaangifte af te werken, in een multiversum terecht. Verwacht wordt dat de film bekroond wordt met de Oscars voor beste film, regie, origineel scenario (de Daniels), actrice (Michelle Yeoh) en mannelijke bijrol (Ke Huy Quan).

Voor het eerst in de geschiedenis van de Oscars zijn vier acteurs met een Aziatische achtergrond in dezelfde editie genomineerd: naast Yeoh en Quan maken Hong Chau (‘The Whale’) en Stephanie Hsu (‘Everything Everywhere All at Once’) kans op een Oscar, in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Bovendien sleepten ook regisseurs, scenaristen, muzikanten en experten in animatie, kostuumontwerp en make-up nominaties in de wacht, schetst The New York Times. Zo maakt Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kans op de Oscar voor beste aangepast scenario en kan Domee Shi een Oscar winnen voor haar animatiefilm ‘Turning Red’.

Naast ‘All Quiet on the Western Front’ is ook de Ierse tragikomedie ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh negen keer genomineerd. Volgens Variety zal Kerry Condon de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol winnen. Verwacht wordt dat hoofdrolspeler Colin Farrell, die genomineerd is voor de Oscar voor beste acteur, het beeldje naar Austin Butler zal zien gaan. Hij vertolkt Elvis in de gelijknamige biopic, die acht nominaties verzamelde. ‘The Fabelmans’, waarin Steven Spielberg zijn liefde voor cinema bezingt, is zeven keer genomineerd. ‘Tár’ vergaarde zes nominaties. ‘Top Gun: Maverick’ en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ volgen met elk vijf nominaties.

ALLE WINNAARS OP EEN RIJ

BESTE ANIMATIEFILM

‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’ — Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar en Alex Bulkley

‘Marcel the Shell With Shoes On’ — Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan en Paul Mezey

‘Puss in Boots: The Last Wish’ — Joel Crawford en Mark Swift

‘The Sea Beast’ — Chris Williams en Jed Schlanger

‘Turning Red’ — Domee Shi en Lindsey Collins

BESTE ACTEUR IN EEN BIJROL

Brendan Gleeson in ‘The Banshees of Inisherin’

Brian Tyree Henry in ‘Causeway’

Judd Hirsch in ‘The Fabelmans’

Barry Keoghan in ‘The Banshees of Inisherin’

Ke Huy Quan in ‘Everything Everywhere All at Once’

BESTE ACTRICE IN EEN BIJROL

Angela Bassett in ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Hong Chau in ‘The Whale’

Kerry Condon in ‘The Banshees of Inisherin’

Jamie Lee Curtis in ‘Everything Everywhere All at Once’

Stephanie Hsu in ‘Everything Everywhere All at Once’

LEES OOK

Volledig scherm Jimmy Kimmel © REUTERS