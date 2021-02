LIVE. Op zoek naar de regisseur van de toekomst: volg hier live de ontknoping van de ‘New Directors’-wedstrijd

Maar liefst zes finalisten dingen met hun bachelorproef mee naar de overwinning én de bijbehorende prijs: een kapitaal van maar liefst 10.000 euro voor een toekomstig (film)project. Al hoeven de andere deelnemers niet te treuren: alle zes kortfilms zijn vanaf 23 februari te zien op Streamz. Bovendien ontvangt elke student een gift van de Vlaamse Overheid (via de Minister van Cultuur Jan Jambon) ter waarde van 1.000 euro. Ook krijgen ze dankzij de exclusieve vertoning op Streamz ook 2.500 euro vertoningsrechten van het Vlaamse streamingplatform. “We beseffen dat we het perfecte medium in huis hebben om het jonge, opkomende talent in de kijker te zetten”, laat Dorien Rausch, director programming & production bij Streamz weten. “Daarom willen we deze regisseurs ook graag financieel steunen om hun volgende project nog grootser te maken dan ze al in gedachten hebben.”

Ook Geronimo CEO’s Emanuel Vanderjeugd en Jasper Moeyaert zijn opgetogen: “Een film maken is steevast en serieuze stap in het onbekende zetten. Zeker als jonge maker is het een heuse creatieve ontdekkingstocht om je verhaal zo goed mogelijk te verfilmen. Je moet het avontuur durven aangaan, en daar zijn nu eenmaal middelen voor nodig. Als productiehuis beseffen we maar al te goed dat ondersteuning cruciaal is in de ontwikkeling van talent en dat vertrouwen van buitenaf nodig is om je grenzen te durven verleggen. We zijn dan ook erg benieuwd naar hoe de zes laureaten zich de komende jaren zullen ontwikkelen.”