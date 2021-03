LIVE. Dit zijn de Oscarnominaties van 2021

FilmHet is zover, vanmiddag worden de Oscarnominaties van 2021 bekendgemaakt. Nick Jonas (vorig jaar te zien in de film ‘Kingdom’) en zijn schoonzus Priyanka Chopra Jonas (te zien in Oscarfavoriet ‘The White Tiger’) zullen de gelukkigen zo meteen om 13u19 opsommen in een livestream van The Academy.