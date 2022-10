LIVE. BV’s arriveren op première van ‘Zillion’, ook Frank Verstraeten is van de partij: volg hier alle beelden vanop de rode loper

Film “We zijn in een geheim universum”: eerste trailer ‘Ant-Man and the Wasp: Quantuma­nia' gelost

Acteur Paul Rudd (53) en actrice Evangeline Lilly (43) zijn helemaal terug als Ant-Man en de Wasp in een gloednieuw avontuur: ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Ook Michael Douglas (78) en Michelle Pfeiffer (64) keren als vanouds terug. Er valt wel een nieuw gezicht te spotten in de trailer van de nieuwe ‘Marvel’-prent: Kathryn Newton (25) vertolkt, de intussen iets oudere, Cassie Lang. Vanwege een incident belanden ze in de Quantum Realm. Maar als al snel blijkt dat ze hier niet alleen zijn, is het hek van de dam. “Er is iets wat ik je nog niet heb verteld.”

