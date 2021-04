LIVE. Belgische coproductie ‘Sound of Metal’ wint al drie Oscars, Koen De Bouw en Johan Heldenbergh grijpen ernaast

De ceremonie vond in de nacht van zondag op maandag plaats in Hollywood in een relatief sobere setting, vanwege de coronacrisis. In de zaal zitten alleen de genomineerden, elk met maximaal een andere gast.

Oscars met een Belgisch tintje

Onze ogen waren vanavond uiteraard gericht op de Belgisch getinte inzendingen, zoals de Belgische co-productie ‘Sound of Metal’. Die won al drie Oscars: die voor Beste Geluid, Beste Editing en Beste Montage.

‘Sound of Metal’ is het debuut van regisseur Darius Marder en vertelt het verhaal van de ex-verslaafde noise metal drummer Ruben (Riz Ahmed) die onverwacht zijn gehoor verliest terwijl hij samen met vriendin Lou (Olivia Cooke) op tournee is. De productie, die te zien is op Amazon Prime, won eerder deze maand ook al twee BAFTA’s, die voor beste geluid en beste montage.

Productiehuis Caviar van producer Bert Hamelinck kan vannacht ook als eerste Belgische productiehuis een Oscar voor de beste film in de wacht slepen met ‘Sound of Metal’. De film is genomineerd voor zes Oscars: die voor origineel scenario, acteur in bijrol, geluid, film editing, acteur in hoofdrol en beste film. De awards voor origineel scenario en acteur in een bijrol zijn ondertussen wel al door Emerald Fennell (‘Promising young woman’) en Daniel Kaluuya (‘Judas and the Black Messiah’) weggekaapt.

Geen Beste Buitenlandse Film met Belgische roots

Denemarken heeft met de tragikomedie ‘Drunk’ van regisseur Thomas Vinterberg de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. De film versloeg daarmee onder meer het Srebrenica-drama Quo vadis, Aida? dat meedeed voor Bosnië. De twee films met Belgische acteurs grijpen dus naast het beeldje.

‘Drunk’ vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan. In deze categorie waren ook twee films met een Belgische acteur genomineerd: het Tunesische ‘The Man Who Sold His Skin’ vertelt het verhaal van Sam Ali, een Syrische man die vanwege de oorlog naar Libanon gevlucht is. Hij wil graag doorreizen naar z’n vriendin, maar die zit in Parijs. Om die reis te kunnen ondernemen, laat hij het Schengenvisa op z’n rug tatoeëren door een kunstenaar, gespeeld door Koen De Bouw. Ook Monica Bellucci speelt een rol in de film.

Johan Heldenbergh speelt dan weer een bijrol in ‘Quo vadis, Aida’, een film over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen het leven. Heldenbergh vertolkt de Nederlandse commandant Thom Karremans.

Tweede vrouwelijke regisseur ooit wint Oscar

Chloé Zhao heeft de Oscar gewonnen voor de beste regisseur voor haar film ‘Nomadland’. Ze wordt zo de tweede vrouw ooit die die prestigieuze Oscar wint, na Kathryn Bigelow, die in 2009 won voor ‘The Hurt Locker’. Zhao won eerder ook al de BAFTA, Golden Globe en DGA-award (Directors’ Guild of America). Ze was ook de eerste niet-blanke vrouw die genomineerd werd voor de Oscar voor de beste regisseur. “Dit is voor iedereen die het geloof en de moed had om vast te houden aan het goede in zichzelf. En voor iedereen die vasthoudt aan het goede in andere mensen”, zei Zhao tijdens de ceremonie.

‘Nomadland’ volgt een ontslagen weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt. De andere genomineerden in de categorie waren Thomas Vinterberg (‘Another Round’), David Fincher (‘Mank’), Lee Isaac Chung (‘Minari’) en Emerald Fennell (‘Promising Young Woman’). Voor het eerst waren er twee vrouwen genomineerd als beste regisseur.

Youn Yuh-jung wint als eerste Koreaanse vrouw Beste Bijrol

Een historisch momentje tijdens de Oscars: Youn Yuh-jung won als eerste Koreaanse vrouw ter wereld de Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol. Dat dankzij haar rol in de film ‘Minari’.

Volledig scherm Youn Yuh-jung © EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.