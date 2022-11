Lindsay Lohan verrast ‘Mean Girls’-fans en brengt opnieuw cover uit van ‘Jingle Bell Rock’: “Ze wilden eerst de hele dansroutine doen”

Film Documentai­re over paralym­pisch kampioene Marieke ‘Wielemie’ Vervoort binnenkort in de bioscoop

Vanaf 1 februari verschijnt een Amerikaans-Belgische documentaire in de bioscoop over de paralympische rolstoelatlete Marieke ‘Wielemie’ Vervoort. De prent ‘Marieke, addicted to life’ brengt haar laatste drie levensjaren in beeld. “Ze intrigeerde me meteen", klinkt het bij regisseur Pola Rapaport (64).

