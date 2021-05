Lindsay Lohan gaat weer acteren: ze krijgt hoofdrol in kerstfilm Netflix

Hoewel het nog 213 dagen wachten is tot Kerstmis kondigde Netflix maandag een nieuwe kerstfilm aan. Daarmee kondigden ze ook meteen de terugkeer van Lohan aan. “Lindsay Lohan speelt de hoofdrol in een nieuwe romantische komedie over een wervende, recent verloofde hotelerfgename die in de dagen voor kerst haar geheugen verliest na een ski-ongeluk. Daardoor komt ze onder de hoede van een knappe eigenaar van een arbeiderswoning en zijn dochter”, schreef de streamingdienst.

Volgens Variety starten de opnames in november dit jaar en is het nog niet duidelijk wanneer de film, waarvan de naam nog niet bekend is, op Netflix zal verschijnen. De productie ligt in handen van MPCA’s Brad Krevoy en Michael Damian van Riviera Films. Het is niet de eerste keer dat MPCA een kerstfilm maakt voor de streamingdienst. Zo werden de films uit de ‘A Christmas Prince’-franchise ook al door het bedrijf geproduceerd.

Kindsterretje

Lohan werd in 1998 op 12-jarige leeftijd in een mum van tijd bekend door de romantische komedie ‘The Parent Trap’. Nadien verscheen ze ook in films zoals ‘Freaky Friday’ en ‘Mean Girls’. Nadat Lohan met heel wat persoonlijke problemen te kampen kreeg en daardoor opgejaagd werd door de papparazzi, besloot ze zich in 2010 met mondjesmaat terug te trekken uit de acteerwereld. Sindsdien heeft ze slechts af en toe een project gelanceerd. De ster verscheen in 2013 in de film ‘The Canyons’ en in de West End productie van ‘Speed-the-Plow’ uit 2014. Vier jaar later deed ze dan weer mee in de Britse komedie ‘Sick Note’ en in 2019 was ze jurylid in de Australische versie van ‘The Masked Singer’.

“Ik wil terug naar Amerika komen en opnieuw acteren, dat doe ik trouwens heel binnenkort in het nieuwe jaar”, zei Lohan op oudejaarsavond in 2019. “Ik wil gewoon mijn leven waar ik zo hard voor gewerkt heb terug oppikken en het delen met mijn familie en jullie.” Vorige maand werd haar vader nog opgepakt omdat hij verslaafden naar een afkickkliniek zou hebben gebracht in ruil voor geld. In totaal zou de 60-jarige Lohan senior meer dan 20.000 euro hebben opgestreken.

