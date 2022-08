‘Lightyear’ niet te zien op Disney+ in Midden-Oosten wegens kus tussen twee vrouwen

‘Lightyear’ zal niet worden toegevoegd aan het Disney+-aanbod in het Midden-Oosten. Dat komt doordat de film een homoseksuele kusscène bevat die in sommige landen ongepast wordt geacht. Maleisië vertelde Disney dat ze de film enkel zouden uitbrengen wanneer het bedrijf bepaalde LGBTQ+-scènes uit de film zou verwijderen. Maar Disney weigerde dat verzoek en besliste om de film er helemaal niet uit te brengen.

‘Lightyear’ haalde het eerder ook niet tot in de bioscoop in het Midden-Oosten. De Verenigde Arabische Emiraten besloten dat de film niet vertoond kon worden “vanwege de schending van de media-inhoudsnormen van het land”. Dat liet hun ministerie van Jeugd en Cultuur weten. Ze voegden er ook aan toe: “Films die in bioscopen in het hele land worden vertoond, worden onderworpen aan follow-up en evaluatie vóór de datum van vertoning aan het publiek, om de veiligheid van de circulerende inhoud volgens de juiste leeftijdsclassificatie te waarborgen.”

Het is niet de eerste grote Hollywoodfilm die om deze reden uit het Midden-Oosten wordt verbannen. Recent werden ook de films ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ‘West Side Story’ en ‘Eternals’ verboden omdat er LGBTQ+-elementen in de films zaten.

lightyear

Tegenslag

‘Lightyear’ is een spin-off van de zeer succesvolle ‘Toy Story’-reeks en is gebaseerd op het populaire personage Buzz Lightyear. De film vertelt het oorspronkelijke achtergrondverhaal van de speelgoedastronaut Buzz. Hij is ditmaal dus geen stuk speelgoed, maar een échte astronaut. Ondanks de populariteit van het personage, flopte de film in het openingsweekend in de Verenigde Staten met een zeer povere opbrengst.

Eerder kreeg de film ook al veel kritiek van onder anderen stemacteurs Tim Allen en Tom Hanks. Die kritiek heeft voornamelijk betrekking tot het feit dat Chris Evans, bekend als Captain America, de stem van Buzz inspreekt in de nieuwe film ‘Lightyear’ in de plaats van Tim Allen die dit deed in ‘Toy Story’.

Volgens de makers van ‘Lightyear’ hadden ze voor Buzz een nieuwe stem nodig met wat meer diepgang. De bekende zin van het personage - “Tot aan de sterren en daar voorbij” - moest met veel meer emotie uitgesproken worden dan Tim Allen dat deed in de ‘Toy Story’-films, gaf Pixar aan. Maar Tim Allen zelf zag het ook niet meteen zitten om de stem van het personage in te spreken: “De mensen die de eerste vier films hebben gemaakt zijn niet betrokken. Dit is een heel ander team.” Allen is bovendien geen fan van het verhaal: “Toen ze zeiden dat ze een live-actionfilm gingen maken, dacht ik dat het met echte mensen zou zijn. Niet deze geanimeerde versie.” De acteur vervolgde over het plot: “Het leek een avonturenverhaal te worden en zoals ik het zie, is ‘Lightyear’ dat helemaal niet. Het is een prachtig verhaal, het lijkt alleen geen connectie te hebben met het speelgoed. Bovendien is er geen Buzz zonder Woody.”

Met dat laatste is ook acteur Tom Hanks, die in de ‘Toy Story’-films de stem van het personage Woody insprak, het eens: “Ik wilde eigenlijk nog eens samenwerken met Tim Allen. Maar toen lieten ze hem Buzz niet doen en kwam Woody niet eens aan bod. Dat begrijp ik niet.”

