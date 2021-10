Letitia Wright ontkent antivaccinatie-uitspraken op set van ‘Black Panther 2'

“Het doet me pijn dat ik een artikel dat The Hollywood Reporter op 6 oktober heeft gepubliceerd hier moet aankaarten”, schrijft Wright. “Daarin wordt gesproken over mijn gedrag op de set van ‘Black Panther 2'. Ik kan garanderen dat dit absoluut niet waar is.”

De actrice vervolgt: “Iedereen die me kent of met me heeft gewerkt, weet dat ik ontzettend hard werk en dat ik altijd probeer impact te hebben en te inspireren. Daar heeft mijn focus altijd op gelegen en dat zal zo blijven.”

Wright voegde aan de post een tekst uit de bijbel toe: “Wapens gemaakt om je aan te vallen, zullen niet succesvol zijn. Woorden uitgesproken tegen je, zullen helemaal geen pijn doen.”

Wright deelde in december van 2020 een preek op sociale media van een kerkvoorganger die klimaatverandering in twijfel trok, transfobische opmerkingen maakte en de legaliteit van het vaccinatiebeleid in twijfel trok. Ze verwijderde de video later en bood haar verontschuldigingen aan. Een anonieme insider vertelde in het stuk echter aan de The Hollywood Reporter dat zij op de set van ‘Black Panther 2' opnieuw antivaccinatie-denkbeelden heeft gedeeld. Dat spreekt de 27-jarige nu tegen.

