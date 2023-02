Leslie Grace reageert voor het eerst op geschrapte ‘Batgirl’: “Ja, er waren obstakels. Maar de film die ik zag, was ongelofelijk”

FilmVoor Leslie Grace (28) moest ‘Batgirl’ haar eerste superheldenfilm worden, maar daar besliste Warner Bros. in augustus vorig jaar anders over. De film van regisseursduo Adil en Bilall werd geschrapt, nog voor de eerste versie klaar was. Een zware klap, vertelt de actrice nu aan Variety. “We praten nog steeds over een sequel.”

Het nieuws dat ‘Batgirl’ geschrapt zou worden, kwam als een complete verrassing voor cast & crew. Ook hoofdrolspeelster Leslie Grace was niet op de hoogte van de plannen, vertelt ze in Variety. “Ik heb het ontdekt zoals jullie allemaal, via The New York Post. Het voelde alsof een ballon werd leeg gelaten", zegt ze. “Ik probeerde het die dag allemaal in mij op te nemen, maar ik was ook zo zeker van de magie van wat er gebeurd was: wat ik had ervaren en wat ik terugzag in de cast, in ons team. Ik dacht dus: ‘Dit moet iets geschift zijn, waar we geen controle over hebben.’”

Obstakels

Een van de redenen die aangehaald werd om ‘Batgirl’ te schrappen, was dat de film “niet uitgeefbaar” zou zijn. Dat klopt niet, volgens Grace. “Ik ga niet liegen: elke film krijgt wel te maken met obstakels, en die van ons was niet anders. De helft van de opnames vonden ‘s nachts plaats in Schotland, waar het nooit stopt met regenen. Dus ja, er waren obstakels. Maar dankzij de geweldige crew stond niets ons in de weg om af te leveren wat we wilden. Toch voor zover ik kon zien.”

De actrice voegt eraan toe dat ze expliciet vroeg om de film nog te kunnen bekijken. “Dat is het enige waar ik om heb gevraagd”, klinkt het. Al was wat ze te zien kreeg, verre van af. “Er waren een hoop scènes die er nog niet eens in zaten. Ze zaten nog aan het begin van de montage, en ze konden niet verder werken omwille van alles wat er gaande was in het bedrijf. Maar de film die ik zag - de scènes die er wél waren - was ongelofelijk. Er zat zeker potentieel in voor een goede film, naar mijn mening. Misschien gaan we later nog clipjes ervan kunnen zien.”

Sequel

In april vorig jaar - toen de opnames net klaar waren - vertelde Grace al in Variety dat ze met de regisseurs - onze landgenoten Adil en Bilall - al aan het praten was over een sequel van ‘Batgirl’. “En dat doen we nog steeds", verklapt ze. “We zijn zo enthousiast over de ideeën die we hadden, want je kan echt het potentieel op lange termijn zien in het verhaal dat we begonnen te bouwen.”

Regisseurs Adil en Bilall vertelden vorig jaar al hoe de schrapping van ‘Batgirl’ een heuse shock was - met érg slechte timing, bovendien. Adil had net z'n huwelijk gevierd met Loubna Khalkhali en zou op huwelijksreis vertrekken. “Will Smith was nog in Marokko toen het nieuws kwam, met hem ben ik gaan praten. ‘Wat moeten we doen?’, vroeg ik. Hij zei gewoon van ‘Don’t go on social media’ en dat heb ik gedaan. Ik heb er mijn huwelijksreis niet door laten verknallen. Loubna en ik hebben dus zeker nog genoten. En uiteindelijk, nobody died”, klonk het bij Adil in deze krant. “We vinden het spijtig voor de acteurs, de crew, voor iedereen die het beste van zichzelf gegeven had. Ook voor ons. Komáán, wij waren wel Batman aan het regisseren. Dé Michael Keaton. Shit, zeg!” Ook de regisseurs benadrukken dat er niet echt iets mis was met de film. “Als je klaar bent met draaien, maak je een eerste versie. Daarna ontbreken er nog scènes, moet je opgenomen scènes opnieuw inblikken, muziek toevoegen, VFX. In de allereerste versie is er dus nada van dat alles. En net dié versie van ‘Batgirl’ is getoond aan een testpubliek", vertelde Bilall. “Het was dus duidelijk een financiële beslissing, boekhoudkundig. Het lag niet aan de kwaliteit van de film. Af en toe moet dat nog eens gezegd worden.”

