Lesbische nonnen en een blasfemische dildo: regisseur Paul Verhoeven choqueert opnieuw. “Natuurlijk doet hij dit bewust”

Royalty Nieuwe trailer van fictiefilm rond Harry en Meghan belooft veel drama: “Heb ik ‘s werelds grootste fout gemaakt?”

9 juli Meghan Markle (39) en prins Harry (36) krijgen binnenkort een nieuwe fictiefilm over hun leven voorgeschoteld: ‘Harry & Meghan: Escaping The Palace’. De nieuwste trailer van de Lifetime-film klinkt al even dramatisch als de titel van de prent. Zo vraagt Meghan zich bijvoorbeeld af of ze “’s werelds grootste fout” heeft gemaakt door in The Firm te stappen.