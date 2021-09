Lennart uit ‘De Mol’ speelt mee in nieuwe Sinterklaasfilm

In ‘De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje’ willen de twee boeven Mammie en Stan wraak nemen op Sinterklaas eens ze uit de gevangenis zijn. Ze gaan naar Spanje om ervoor te zorgen dat de goedheiligman en zijn pieten niet naar Nederland kunnen komen. De film zal binnenkort in de bioscoop te zien zijn en is het vervolg op ‘De Grote Sinterklaasfilm' van vorig jaar.

De productie van de film is grotendeels Nederlands. Lucio Messercola is regisseur van dienst en de hoofdrol - Sinterklaas - wordt gespeeld door Robert ten Brink. Er staan twee opvallende namen tussen de cast. Enerzijds kasteelheer Martien Meiland, die ook in deze film in de huid van een kasteelheer mag kruipen en anderzijds Lennart Driesen, de opvoeder uit de Kempen die eerder dit jaar een BV werd door zijn aandeel in ‘De Mol’. Lennart saboteerde wekenlang alle proeven in het programma, maar bleef tot in de finaleaflevering onder de radar. Voor zowel Martien als Lennart is het de eerste keer dat ze op het witte doek verschijnen.