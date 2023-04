Legendarisch wit pak van John Travolta uit 'Saturday Night Fever' geveild

Celebrities John Travolta over het rouwproces na het overlijden van z’n vrouw Kelly: “Het liefst ben ik alleen met m’n verdriet”

In juli is het twee jaar geleden dat Kelly Preston, echtgenote van John Travolta en moeder van zijn drie kinderen, overleed. De ‘Jerry Maguire’-actrice was toen 57 en verloor haar strijd tegen borstkanker thuis in Florida, omringd door haar gezin. De pijn en het verdriet van dat overlijden zijn nog heel aanwezig bij de 68-jarige Travolta. “Ermee leren omgaan is een heel persoonlijke weg”, vertelt hij. De acteur deelt ook hoe haar overlijden een grote impact heeft gehad op z’n hele gezin en blikt vooruit op de toekomst. “Een nieuwe relatie? Dat weet ik niet...”