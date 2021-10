Lars (8) speelt hoofdrol in nieuwe Sintfilm: “Zijn beperking is er van geen tel”

Zo klonk oproep naar hulpdien­sten na schietinci­dent Baldwin: “We hebben onmiddel­lijk hulp nodig. Komaan!”

23 oktober Er waren blijkbaar al éérder problemen met het wapen waarmee acteur Alec Baldwin per ongeluk iemand heeft doodgeschoten op de filmset. Dat schrijft toch de krant Los Angeles Times. Een andere acteur zou er ook al per ongeluk schoten mee gelost hebben, terwijl het wapen zogezegd geen munitie had. Leden van de filmploeg getuigen trouwens dat er nogal slorig werd omgegaan met de veiligheidsregels.