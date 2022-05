Langverwachte vervolgfilm ‘Avatar: The Way of Water’ krijgt eindelijk een eerste teaser

‘Avatar: The Way of Water’ was eigenlijk voorzien voor 2014, maar in de afgelopen acht jaar liep de productie maar liefst zeven keer vertraging op. Gelukkig is het einde nu eindelijk in zicht. Het vervolg op ‘Avatar’ zal vanaf 16 december in de bioscoop te zien zijn. ‘The Way of Water’ zal zich tien jaar na de gebeurtenissen uit de eerste film afspelen en focust zich op de familie Sully. Sam Worthington en Zoe Saldana hernemen hun rollen uit de eerste film, net zoal Sigourney Weaver en Giovanni Ribsi. Nieuwe aanvullingen in de cast zijn onder meer Kate Winslet, Vin Diesel en Michelle Yeoh.