Langverwachte ‘The Hunger Games’-prequel krijgt eindelijk een releasedatum

FilmHet nieuws dat er een film komt over de ‘The Hunger Games’-prequel raakte in augustus 2021 bekend. Ondertussen heeft de prent eindelijk een releasedatum gekregen. De verfilming van ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’ wordt in november 2023 in de zalen verwacht.