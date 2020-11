Lady Gaga speelt rol in nieuwe film Brad Pitt

Film Eerst was er woede en protest, nu omarmt Kazachstan het succes van ‘Borat’ om er munt uit te slaan

28 oktober Zo’n 14 jaar nadat Kazachstan in woede ontstak over de eerste ‘Borat’-film, hebben de toerismebazen in het land het nu over een andere boeg gegooid. De wereldberoemde ‘inwoner’ Borat, gespeeld door acteur Sacha Baron Cohen (49), figureert in een reclamecampagne om het toerisme naar het land te bevorderen.