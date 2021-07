Lady Gaga en Jared Leto zijn onherkenbaar op nieuwe filmposters van ‘House of Gucci’

FilmLady Gaga (35) en Jared Leto (49) zijn binnenkort samen te zien in de nieuwe film ‘House of Gucci’, maar bij het zien van de nieuwe filmposters moesten wij toch twee keer kijken. Zowel de ‘The Suicide Squad’-acteur als de ‘A Star Is Born’-actrice zien er namelijk onherkenbaar uit.

Lady Gaga en haar collega’s zijn duidelijk van plan om iedereen omver te blazen in ‘House of Gucci’. Het officiële Twitteraccount van de film heeft zonet enkele filmposters vrijgegeven en op die posters krijgen we van de makers meteen de voornaamste personages te zien. Naast Lady Gaga en Jared Leto kregen bovendien ook Adam Driver, Al Pacino en Jeremy Irons een poster met hun gezicht op. De meeste waren trouwens niet voorzien van commentaar. Alleen bij die van Lady Gaga, die de rol van Patrizia Reggiani speelt in de film, stond er het woordje ‘Stasera’ ofwel ‘Vanavond’. Zowel Gaga als Leto deelden hun poster op hun eigen Instagramaccount. Ook daar stond het woordje ‘Stasera’ in het bijschrift.

Waargebeurd verhaal

Volgens de makers leren we in ‘House of Gucci’ het waargebeurde verhaal van het familie-imperium achter het Italiaanse modehuis wat beter kennen. “Na drie decennia van liefde, verraad, decadentie, wraak en uiteindelijk ook moord krijgen we te zien wat de naam Gucci waard is en hoe ver een familie wil gaan voor ultieme controle”, klinkt het in de beschrijving van de film. De film volgt verder het verhaal van Maurizio Gucci, die aan het hoofd stond van Gucci en zijn ex-vrouw Reggiani (Gaga). Deze laatste huurde in 1995 een huurmoordenaar in om hem te vermoorden.

Lady Gaga kondigde in mei aan dat de opnames van ‘House of Gucci’ afgelopen waren, maar op het eindresultaat is het wel nog even wachten. Normaal verschijnt de film op 24 november in de bioscoop.

