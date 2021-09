Laatste James Bond-film met Daniel Craig gaat in première in Brussel: onze reporter neemt je mee op de rode loper

Film ‘No Time To Die’-regisseur heeft kritiek op oudere Bondfilms: “James Bond was een verkrach­ter”

23 september Cary Joji Fukunaga (44), regisseur van de laatste nieuwe Bondfilm ‘No Time To Die’, keurt de handelingen van 007 in enkele vorige films niet goed. “Hij was eigenlijk een verkrachter”, meent de man.