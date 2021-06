Laatste draaidag van Vlaamse thriller ‘Ritueel’ gaat door op technische locatie

FilmDe opnames van ‘Ritueel’, de nieuwe langspeelfilm van Hans Herbots (51), zitten er bijna op. Vandaag is de laatste draaidag officieel aangebroken, maar hoofdrolspelers Marie Vinck (38) en Geert Van Rampelberg (45) zullen nog een laatste keer alles uit de kast moeten halen. De laatste scènes worden namelijk ingeblikt op een technische en gecontroleerde locatie. “Fijn dat we hier kunnen eindigen om de laatste details af te ronden”, klinkt het bij de regisseur van de film.

7 jaar na ‘De Behandeling’ kiest Hans Herbots opnieuw voor een adaptatie van een internationale bestseller van misdaadschrijfster Mo Hayder. “Na de internationale Netflix reeks ‘The Serpent’, met Tahar Rahim in de hoofdrol, kijk ik er heel erg naar uit om terug in Vlaanderen een film te kunnen maken”, aldus de regisseur. Het is bovendien de eerste keer sinds ‘Het Tweede Gelaat’ uit 2017 dat het publiek van een Vlaamse thriller kan genieten in de bioscoop.

Veelzijdig en complex

Het plot draait deze keer rond Kiki (Marie Vinck), een duikster gespecialiseerd in forensisch duiken en het bergen van lijken. Ze heeft hard moeten knokken voor het respect van het kleine team macho’s dat ze leidt. Wanneer Kiki een afgehakte hand opvist uit een Brussels kanaal, komt ze in aanraking met hoofdinspecteur Nick Cafmeyer (Geert Van Rampelberg). De hand blijkt levend afgezaagd. Nick zoekt het in een afrekening in het drugsmilieu, maar Kiki heeft, vanuit haar achtergrond, een heel andere kijk op de zaak. Ze wordt meegezogen in een kolkende reeks gebeurtenissen waar ze niet ongeschonden kan uitkomen.

“Ik ben blij om nog eens mijn tanden te kunnen zetten in een filmrol die zo veelzijdig en complex is. Mijn personage Kiki geraakt als duikster bij de civiele bescherming meer en meer verstrikt in een misdaadzaak. Dit roept demonen uit haar persoonlijk leven op en de gebeurtenissen drijven haar tot de afgrond”, klinkt het bij Marie Vinck.

De release van ‘Ritueel’ is voorzien voor het voorjaar van 2022.

