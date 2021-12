Kristen Stewart schittert als prinses Diana in ‘Spencer’: “Er is een stukje van haar in mij achtergebleven”

‘South Park’ komt met komische film over corona en blikt 40 jaar vooruit op het leven na de crisis

‘South Park: Post Covid’ is een Amerikaanse animatiefilm voor volwassenen, geschreven en geregisseerd door Trey Parker. De prent geeft een grimmige kijk op het leven na de pandemie. De makers blikken hiervoor 40 jaar vooruit en ze doen dat op een hilarische manier. De film ging vorige week donderdag al in première in de VS op de streamingdienst Paramount+.

