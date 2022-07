Krijgen we straks een vierde ‘Bridget Jones’-film? “Producers zijn er al een tijdje mee bezig”

Voor Zellweger is het ondertussen al zes jaar geleden dat ze de laatste keer in de huid kroop van Bridget Jones. In ‘Bridget Jones’ Baby’ konden fans zien hoe een zwangere Bridget probeerde te ontdekken wie de vader van haar ongeboren kind was. In de vierde film zouden we dan te zien krijgen hoe het personage omgaat met het prille moederschap. Vermoedelijk zou het scenario van de prent deels geschreven zijn door bedenker Helen Fielding.

Klassieker

“Er zijn de afgelopen decennia maar weinig succesvollere romcoms geweest dan ‘Bridget Jones’, maar iedereen dacht dat het voorgoed was gedaan”, aldus een bron. “De producenten wisten echter dat er een enorme markt was voor nog een vervolg als het juiste verhaal beschikbaar was, en dit voelt als het juiste moment om het te vertellen.” Als de vierde film er effectief komt, zijn we al zo’n zeven of zelfs acht jaar verder dan de vorige prent. “Maar fans zullen zich blijven afvragen wat er precies gebeurd is. Het is een Britse klassieker.”

In een recent interview vertelde Renée Zellweger alvast wat ze ervan zou vinden om opnieuw in de huid van Bridget Jones te kruipen. “Ik hoop van wel”, klonk het in ‘The Jess Cagle Show’ op SiriusXM. “Het is gewoon zo leuk. Zij is gewoon echt leuk. Ik vind het geweldig om in haar schoenen te staan.” Zellweger legde ook uit waarom de prent in haar ogen zo populair is. “Het is uniek dat we een personage doorheen de verschillende fases van haar leven kunnen volgen. Alles wat ze doet, is ook gewoon heel herkenbaar. En Helen heeft natuurlijk ook nog een nieuw boek geschreven, dus ja…”

