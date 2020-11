Koen De Bouw gestart met opnames van nieuwe film

In ‘L’inconnu(e)’ kruipt Koen in de huid van André, een vrachtwagenchauffeur. Op een dag ontmoet André Thierry, een tiener die hij betrapt op een inbraak. In plaats van hem aan te geven, ontstaat er een hartverwarmende vriendschap tussen de twee. Thierry wordt gespeeld door Noa Tambwe Kabati, een jonge acteur die we eerder al zagen in de internetreeks ‘wtFOCK’ en de Vlaamse horrorfilm ‘Welp’. Verder zien we ook Ruth Becquart en Sebastien Dewaele.