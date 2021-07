Klein budget, groot succes: met ‘Le Gendarme de Saint-Tropez’ maakte Louis de Funès de badplaats nog bekender dan ze al was

Film Ook premier Nieuw-Zee­land niet te spreken over Christ­church-film: “Veel te snel en gevoelloos”

14 juni De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft maandag kritiek geuit op de plannen voor een film over het bloedbad in Christchurch. Tijdens de schietpartijen in verschillende moskeeën vielen in 2019 in totaal 51 doden. Nog eens veertig mensen raakten gewond.