Klassiekers ‘E.T.’ en ‘Jaws’ banen hun weg terug naar het grote scherm

Het is ook een zeer exclusieve ervaring. Want in totaal zijn er maar drie IMAX-zalen in ons land: Kinepolis in Antwerpen en Brussel en Pathé in Charleroi. Daarom is het opvallend dat er twee oude films vertoond worden in de zalen. Maar dat is volgens Van Troos simpel te verklaren: “Dat beslissen de bioscopen simpelweg niet zelf. Het is IMAX die dat beslist. En wij klagen niet want het is ook goeie timing. ‘E.T.’ en ‘Jaws’ draaien nu samen in rotatie met TopGun. Dat blijft zo tot midden september en dan komt de originele film van ‘Avatar’ uit in IMAX-versie.”