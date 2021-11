Kirsten Dunst zou graag nog eens in ‘Spider-Man’-film willen meespelen: “Zou leuk zijn”

“Ik zou het doen, waarom niet? Dat zou leuk zijn”, zei ze. “Ik zou nooit nee zeggen tegen zoiets”, voegde Dunst eraan toe, voordat ze een grapje maakte: “Ik zou op dit moment een oude MJ zijn met kleine Spidey-baby’s.” Er werd eerder al bekendgemaakt dat Alfred Molina (68) zijn rol als Doc Ock uit ‘Spider-Man 2' opnieuw opneemt in de aankomende film ‘Spider-Man: No Way Home’. Er wordt door fans dan ook druk gespeculeerd of andere sterren uit de franchise, waaronder de acteurs die eerder Spider-Man speelden, Toby Maguire (46) en Andrew Garfield (38), nog verrassende cameo’s zullen maken.

Ook over de mogelijke terugkeer van Dunst als Mary Jane wordt veel gesproken. Hoewel de actrice geen nee zou zeggen tegen de rol, wil ze niet dat ze enkel om die rol bekend staat. Ze tikte eerder al een fan op de vingers toen hij op Twitter schreef dat ze “het best bekend was voor haar rol als Spider-Mans vriendin”: “Ik kijk niet echt naar Twitter, ik ben niet echt een socialmedia-persoon”, zei ze in 2019 in ‘The Talk’. “Maar ik kwam er per ongeluk eens op terecht en ik las het en ik had zoiets van: ‘Ja, dat is behoorlijk rot.’ Snap je wat ik bedoel? Ik was trots dat mijn fans me daarna steunden”, voegde Dunst eraan toe.