Kirsten Dunst had ook graag in de nieuwe ‘Spider-Man’-film gezeten



FilmKirsten Dunst (39) had zich met veel plezier aangesloten bij “de jongens” in de nieuwe ‘Spider-Man’-film, als ze was uitgenodigd. Voormalige Spider-Mans Tobey Maguire (46) en Andrew Garfield (38) verschenen in ‘Spider-Man: No Way Home’ naast de huidige held Tom Holland (25). Dunst werd niet gevraagd om opnieuw in de rol van MJ te kruipen en dat vindt ze best jammer: “Ik had graag meegespeeld als ze het mij hadden gevraagd.”