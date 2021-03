Kinepolis trekt deze paasvakantie naar Plopsaland met drive-in-bioscoop: “Nieuwe K3-film zal eindelijk in première gaan”

Film 'To All The Boys'-schrijf­ster komt met nieuwe reeks ‘The Summer I Turned Pretty’

10 februari De films van ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ zijn gigantisch populair op Netflix en dat is ook de concurrentie niet ontgaan. Bij Amazon hebben ze nu ‘The Summer I Turned Pretty’, een andere reeks van de ‘To All The Boys’-schrijfster Jenny Han opgepikt.