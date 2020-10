Kinepolis sluit alle Belgische bioscopen tot nader orde

Film Onzeker­heid over ‘Black Panther 2' na overlijden Chadwick Boseman: “We zijn nog steeds in rouw”

20 oktober In augustus overleed acteur Chadwick Boseman op 43-jarige leeftijd aan darmkanker. Z’n dood wierp ook een schaduw over de ‘Black Panther’-filmreeks, waarin hij de hoofdrol vertolkte. Collega-actrice Letitia Wright (26) is dan ook niet zeker of er ooit een vervolg komt op de populaire Marvel-film.