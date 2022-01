Kindster uit ‘Titanic’ verdient na 25 jaar nog steeds geld dankzij de film

FilmReece Thompson (30), de kindacteur die het ‘Ierse jongetje’ speelde in ‘Titanic’, heeft onthuld dat hij 25 jaar later nog steeds geld verdient aan de film: “Altijd leuk, ineens een extra 100 dollar op je rekening.”

Reece Thompson verscheen in de film toen hij nog maar vijf jaar oud was. Hij speelde een derdeklaspassagier die samen met zijn moeder stierf toen de Titanic op een ijsberg stootte. Hij, zijn moeder en zusje waren een van de vele passagiers die wachtten tot het hek van de derde klas openging. De familie heeft de reddingsboten echter niet gehaald en verdronk in hun kamer.

In het echte leven heeft Reece meer geluk. Hij werkt nu als marketingspecialist in het Brian Head Resort, een skiresort in Utah. Hij begon als kindmodel toen hij een contract kreeg bij een agentschap nadat hij een wedstrijd had gewonnen. Het agentschap gaf Reece’ moeder de keuze tussen een hoofdrol voor hem in een benzinereclame of een kleine rol in ‘Titanic’.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Reece Thompson nu © Instagram

In een interview met Business Insider vertelt Thompson dat hij blij is met de keuze die zijn moeder toen heeft gemaakt: “Mijn moeder zei: ‘Laten we het gewoon doen. Het zal cool zijn. Zelfs als de film slecht is, zullen we hem gaan kijken.’ Het is duidelijk dat het uiteindelijk ontplofte, dus dat was geen slechte beslissing van haar kant, dat is zeker.”

Het bleek zelfs een goede beslissing te zijn, want de voormalige acteur ontvangt tot op de dag van vandaag nog steeds royaltycheques voor zijn rol in de kaskraker. “Het is raar omdat het niet meer in mijn gedachten aanwezig is. Ik denk niet meer ‘Oh, wanneer krijg ik een nieuwe ‘Titanic’-cheque?’ Als het gebeurt, is het van, ‘Oh, cool, een extra 100 dollar’”, vertelt hij. “De film is 25 jaar oud maar hopelijk blijven ze hem veel spelen, want dat betekent meer geld voor mij.”

Reece kreeg oorspronkelijk ongeveer 30.000 dollar (ongeveer 26.000 euro) betaald voor zijn rol na de release van de film. Dat geld werd op een rekening werd gezet en werd gebruikt voor zijn opleiding, zijn auto en zijn levensonderhoud. Niet slecht voor een 5-jarige, al is het nog ver van de 2 miljoen dollar die Kate Winslet ervoor kreeg en de 2,5 miljoen dollar die Leonardo DiCaprio ermee verdiende.

LEES OOK