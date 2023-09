KIJK. Vlaamse film 'Holly' van Fien Troch in première op filmfestival Venetië: “Grote eer”

Celebrities Sandra Bullock zwaar onder vuur na controver­se rond 'The Blind Side’: "Geef je Oscar af”

De heisa rond de explosieve rechtszaak die voormalig American Football-speler Michael Oher (37) heeft aangespannen tegen de familie Tuohy - het verhaal dat werd verfilmd in ‘The Blind Side’ uit 2009 - is nog niet gaan liggen. Op sociale media opperen sommige fans dat Sandra Bullock (59), die Leigh Anne Tuohy (63) speelde in de film, haar Oscar voor die rol weer moet inleveren.