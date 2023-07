KIJK. Timothée Chalamet in topvorm en Hugh Grant als Oompa Loompa: dit zijn de eerste beelden van ‘Wonka’

CELEBRITIES ‘Frenchy’ uit ‘Grease’ haalt herinnerin­gen op aan Olivia New­ton-Jo­hn: “Op dat moment werden we echt één”

Dit jaar bestaat ‘Grease’ 45 jaar, maar een reden voor een feestje is er niet echt. Want het is ook de eerste verjaardag van de film zonder Olivia Newton-John. Zij stierf vorig jaar in augustus op 73-jarige leeftijd na een lange strijd tegen borstkanker. Didi Conn (71), die Frenchy vertolkte in ‘Grease’, praat over de film en haar band met Olivia.