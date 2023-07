KIJK. Overal roze kleuren en applaus na vertoning: iedereen heeft de Barbie-kriebels te pakken

film Disneyland Paris maakt eigen fictie­reeks rond Marvel

Naar aanleiding van het eenjarig bestaan van de zone Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris pakt het Franse resort - voor de allereerste keer in zijn dertig jaar bestaan - uit met een eigen webserie. Die speelt zich uiteraard volledig af in het superheldengebied. Zonder internationale sterren in de hoofdrol, maar wel met medewerkers van het park.