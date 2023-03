KIJK. Net als David Attenborough: zo klinkt Tom Waes als verteller van natuurfilm over walvissen

Film Het rare, maar waargebeur­de verhaal achter horrorfilm ‘Cocaine Bear’: “Hij at twintig kilo drugs en stierf aan een overdosis”

Het lijkt alweer een bizar verzinsel a la ‘Sharknado’ of ‘Jaws’, maar dat klopt niet. Of toch niet helemaal. De afschrikwekkende horrorprent ‘Cocaine Bear’ - waarin een beer een zak cocaïne binnensmikkelt en vervolgens op een moordlustige rooftocht gaat - is zowaar gebaseerd op waargebeurde feiten. Geen wonder dat de trailer meteen viraal ging, lang voordat hij deze week in de bioscoop begon te draaien. Uiteraard was de beer in het echte leven meer een slachtoffer dan een dader, maar de zaak blijft wereldwijd fascineren. “Een drugsbaron probeerde te ontkomen aan de wet, en dropte al zijn smokkelwaar in een bos...”