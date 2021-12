KIJK LIVE. Cast van Nachtwacht verschijnt op rode loper voor première van derde film

Film INTERVIEW. Steven Spielberg over monsterpro­duc­tie ‘West Side Story’: “We hebben zelfs het zweet van de dansers weggewerkt”

Steven Spielberg (74) is terug van nooit echt weggeweest. Na klassiekers als ‘E.T.’ en ‘Jurassic Park’ waagt de regisseur zich met ‘West Side Story’ voor het eerst aan (de remake van) een musical. Met een meesterlijke timing. Want na het groene licht van de regering voor de Belgische bioscopen waait hij vandaag de zalen binnen. “Het was heel intimiderend om dit verhaal nieuw leven in te blazen”, klinkt het in een exclusief gesprek over het wel en wee van de enorme productie. “100 miljoen dollar budget, maar ik heb alsnog een extra draaidag uit mijn eigen zak betaald.”

