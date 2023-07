KIJK. Jamie Lynn Spears en co in reboot Nickelodeon-reeks ‘Zoey 101': “De reünie die we allemaal nodig hebben”

FILM Fran ‘The Nanny’ Drescher reageert op Hollywood­sta­king: “We zijn slachtof­fers van hebzucht”

Er wordt nog steeds gestaakt in Hollywood. Voor het eerst in 43 jaar leggen ook de acteurs hun werk neer. Fran Drescher (65), voorzitster van de nationale ledenraad van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA, raadde de staking aan nadat er geen overeenkomst werd bereikt met de vereniging van film- en televisiestudio’s (AMPTP) over betere werkomstandigheden. Zij reageert nu op de ingrijpende beslissing. “We hebben geen keuze.”