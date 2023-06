KIJK. Internet probeert iconische ‘Little Mermaid’-hairflip na te bootsen, maar “niet makkelijk” volgens Halle Bailey

FILMEen van de bekendste scènes uit de Disney-klassieker ‘The Little Mermaid’ is de hairflip van Ariel. Actrice Halle Bailey (23) die de zeemeermin vertolkt in de live-actionfilm stond dus voor een uitdaging. Aan ‘Entertainment Weekly’ vertelt ze hoe zij en de crew een volledige dag nodig hadden om de hairflip op beeld te krijgen. Met mogelijk een stijve nek tot gevolg: “Ik heb dreadlocks, en ik hou ervan. Maar als het nat is, voelt het aan als wol. Mijn haar wordt dan nog zwaarder en het verdubbelt in gewicht”, vertelt Bailey.