KIJK. “Ik sta op de foto met Steven Spielberg!”: weinig teleurstelling bij de jonge acteurs van ‘Close’

FILMJammer maar helaas, Lukas Dhont (31) gaat niet naar huis met een Oscarbeeldje voor Beste Internationale Film. Uiteraard heerst er een kleine teleurstelling, maar het hele team voelt zich trots. Zeker Eden Dambrine en Gustav De Waele, de jongens die Léo en Remi vertolken in de film ‘Close’. “Ik had het wel zien aankomen, maar dit is het einde van ‘Close’ dus ik ga niet bij de pakken blijven zitten. En ik heb een foto met Steven Spielberg, dus mijn dag is goedgemaakt", vertelt Gustav aan ‘VTM NIEUWS’.