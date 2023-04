KIJK. Dit zijn de eerste beelden van oorlogsdrama ‘WIL’ met Matteo Simoni en Stef Aerts

FILM KIJK. Ben Affleck verklaart waarom Michael Jordan niet in nieuwe film ‘Air’ te zien is: “Hij is gewoonweg té iconisch”

400 miljoen dollar per jaar. Zoveel verdient Michael Jordan aan de verkoop van Air Jordan - zijn sneakermerk in samenwerking met Nike. Het merk heeft zo’n impact, dat Ben Affleck er een film over heeft gemaakt: ‘Air’. “Jordan veranderde de wereld met deze deal. Mensen werden vanaf dan bekeken als ‘merken’”, zegt Matt Damon, die één van de hoofdrollen speelt in de film. Maar de basketballer is zelf niet te zien in de film, zelfs niet als personage gespeeld door iemand anders. Regisseur Ben Affleck heeft er een goede uitleg voor: “Michael Jordan is te iconisch en beroemd. Je verliest het publiek door hem door iemand anders te laten vertolken.”