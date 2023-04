KIJK. Ben Affleck verklaart waarom Michael Jordan niet in nieuwe film ‘Air’ te zien is: “Hij is gewoonweg té iconisch”

Film EXCLUSIEF. ‘Dungeons & Dra­gons’-ster­ren Chris Pine en Michelle Rodriguez over hun geeky kantje: “Hoe ouder ik word, hoe minder ik dat kan verstoppen”

“Toen ik opgroeide, voelde ik me soms eenzaam. Dan is het leuk om in je verbeelding te vluchten.” Na hun respectievelijke rollen in de ‘Fast & Furious’-franchise en de reboot van ‘Star Trek’, staat dit keer een heel ander soort avontuur te wachten voor Michelle Rodriguez (44) en Chris Pine (42). Als Holga en Edgin in ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ transformeert het duo in twee opmerkelijke fantasyfiguren. Een opdracht waarvoor ze flink moesten oefenen, zo vertrouwen ze ons toe tijdens een exclusieve babbel. “Ik kreeg er bijna zeven kilo spieren bij, en moest iedere dag superveel proteïne naar binnen werken.”