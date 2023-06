KIJK. Beelden van Adil en Bilall met ‘Batman’-held Michael Keaton duiken plots op

In de korte video zien we regisseursduo Adil en Bilall aan de zijde van Keaton in zijn Batman-kostuum. Deze unieke beelden zijn gemaakt op de set van ‘Batgirl’ in Glasgow, tijdens de laatste draaidag van Keaton. Het is opvallend dat de beelden opduiken, aangezien Warner, na het annuleren van de film, alle opnames had verwijderd van hun servers en zelfs Adil en Bilall geen toegang meer kregen tot hun eigen videomateriaal.